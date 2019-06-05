Партия Надежды Савченко решила участвовать в парламентских выборах

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" провела съезд у здания Верховной рады Украины, на котором было решено участвовать во внеочередных выборах в парламент.

Как сообщается в фейсбуке народного депутата Савченко, XII съезд партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" "открыт во всех отношениях".

"Сегодня мы здесь, а 21 июля 2019 года мы заходим в Верховную раду. Мы становимся ее полноценными членами, мы становимся народными депутатами. Наша политическая сила занимает достойное место среди тех, кто будет представлен в Верховной раде", - сказала Савченко на съезде, который транслировался на ее странице в фейсбуке в среду.

Съезд утвердил списки кандидатов в народные депутаты от партии. Савченко также сообщила, что главой избирательного штаба партии будет ее сестра Вера Савченко, а спикером - Татьяна Проторченко. Лидером партии остается сама Надежда Савченко.

Она также назвала около 10 фамилий из ее предвыборного списка партии, а также тех, кто будет баллотироваться в парламент по мажоритарным округам.

В чем подозревают Савченко

На Украине Савченко подозревается в действиях, направленных на захват государственной власти, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля), террористическом акте, создании террористической группы и в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Она находилась под стражей с 23 марта 2018 года, и 12 апреля 2019 года Киевский апелляционный суд направил дело "Савченко-Рубана" в Броварской суд Киевской области.

В ночь на 16 апреля Савченко и экс-руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан были освобождены из-под ареста, поскольку в полночь на 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен.