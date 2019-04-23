Савченко отказалась быть в оппозиции к Зеленскому

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Депутат парламента Украины Надежда Савченко, освобожденная из-под стражи 16 апреля, заявила, что разделяет положения предвыборной программы избранного президентом Украины Владимира Зеленского и пока не собирается быть в оппозиции к нему.

"Я увидела, что все старые политические силы умеют работать только так: или договорились - и в коалиции, или не договорились - и в оппозиции. Без договоренностей. Я не буду становиться в оппозицию. Мне достаточно было прочитать программу кандидата. Многие пункты - это те, о которых я заявляла три года тому назад", - сказала Савченко журналистам в кулуарах парламента во вторник, отвечая на вопрос, поддержит ли она нового президента или будет в оппозиции.

"Я увидела в программе Зеленского то, что должно быть. Я считаю, что это надо поддержать", - добавила она.

Между тем депутат отметила, что готова быть оппонентом в некоторых дискуссионных вопросах.

Савченко, которая во вторник пришла в парламент впервые с марта 2018 года, когда ее взяли под стражу, сообщила, что входит в курс дел, в частности работает над языковым законопроектом, который сейчас находится на рассмотрении парламента.

Она заявила, что намерена участвовать в предстоящих осенью парламентских выборах со своей политической силой "Общественно-политической платформой Надежды Савченко".