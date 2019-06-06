Компания Symantec обвинила РФ в попытках "посеять раздор" перед выборами в США

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Кампания перед президентскими выборами в США в 2016 году, якобы проводимая петербургским "Агентством интернет-исследований" (IRA) в Twitter, была объемнее, скоординированнее и эффективнее, чем считалось ранее, заявила компания Symantec, занимающаяся вопросами кибербезопасности.

"Операция была тщательно спланирована, часто аккаунты регистрировались за несколько месяцев до их использования и задолго до президентских выборов 2016 года в США. Среднее время между созданием аккаунта и первого твита составило 177 дней", - следует из статьи, опубликованной на сайте компании.

Исследование Symantec, в ходе которого было проанализировано почти 3,9 тыс. аккаунтов и 10 млн твитов, также показало, что самый цитируемый аккаунт набрал более 6 млн. ретвитов.

При этом только 1850 из них были сделаны связанными с IRA учетными записями.

"Это означает, что многие из ретвитов могли исходить от настоящих пользователей Twitter,"- подчеркивает компания.

Отмечается, что основная масса аккаунтов маскировалась под региональные новостные каналы и политические организации.

Кроме того, Symantec обнаружила, что хотя большинство учетных записей были автоматизированы, некоторых из них демонстрировали признаки "ручного вмешательства" такие как "размещение оригинального контента или небольшое изменение формулировки перепечатанного контента, предположительно в попытке сделать их более аутентичными и уменьшить риск их удаления".

Компания отмечает, что до обнародования информации об IRA считалось, что посты, публикуемые в рамках кампании, были направлены на воздействие лишь на представителей одной политической партии США. Однако, как показало исследование, пропаганда была направлена как на сторонников демократов, так и на республиканцев. При этом воздействие оказывалось на наиболее недовольных представителей двух лагерей.

"Главной целью кампании, по-видимому, было посеять раздор. (...) Это не ограничивалось только сферой онлайн. Несколько аккаунтов были использованы для организации политических митингов в США...", - говорится в докладе.

"Сам масштаб и влияние этой пропагандистской кампании, очевидно, вызывает глубокую озабоченность у избирателей во всех странах, которые могут опасаться повторения того, что произошло в преддверии президентских выборов в США в 2016 году", - делает вывод Symantec.

Американские СМИ называют "Агентство интернет-исследований" "фабрикой троллей". "Агентство интернет-исследований" фигурирует в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера, оно внесено в санкционные списки США за якобы вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.