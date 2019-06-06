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Что случилось этой ночью: четверг, 6 июня

Новые обвинения РФ во вмешательстве в выборы и изменения в политике YouTube

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Компания Symantec обвинила Россию в более "масштабном и влиятельном" воздействии на выборы американского президента в 2016 году, чем считалось до того. "Объемная, скоординированная и эффективная" кампания якобы не ограничивалось только сферой онлайн.

- Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера. Пресс-секретарь Алибасова заявил, что 6 июня выпустит заявление о его состоянии.

- Власти Мексики остановили тысячу мигрантов из стран Центральной Америки, следовавших в США. Часть удалось отправить в миграционный центр, остальные отказались покидать место или сбежали в придорожный лес. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Мексикой по вопросам незаконных мигрантов и пошлин на товары продолжатся в четверг. Трамп отметил определенный прогресс, на назвал его недостаточным.

- YouTube расширит запрет на видео шовинистического содержания. Под запрет попадут ролики, дискриминирующие людей по возрасту, полу, расе, касте, религии, сексуальной ориентации или статусу ветерана. Компания также собирается бороться с дезинформирующими видео. В эту категорию попадают, например, ролики, утверждающие, что Земля плоская.

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