Boeing собрался заключить с Китаем один из крупнейших контрактов в своей истории

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Американская Boeing Co. обсуждает с китайскими авиакомпаниями один из крупнейших в своей истории заказ на поставку широкофюзеляжных авиалайнеров, несмотря на эскалацию напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По словам одного из источников, попросившего об анонимности в связи с непубличным характером переговоров, в центре обсуждения около 100 самолетов с двумя проходами между пассажирскими креслами. В их числе авиалайнеры 787 Dreamliner и 777X - новейшие дальнемагистральные воздушные суда в линейке Boeing. Особое внимание на переговорах, в частности, уделялось самолету 777-9, самому дорогому лайнеру авиаконцерна. Его каталожная стоимость составляет $442,2 млн.

Заключения какой-либо сделки в ближайшее время не ожидается, сказали собеседники агентства, при этом торговая война существенно осложняет переговоры для всех участников. Китайская сторона, по словам некоторых из источников, ждет указаний от правительства, чтобы продолжить обсуждение в условиях обострения торгового конфликта между США и Китаем.

Как отмечает Bloomberg, переговоры о поставке лайнеров свидетельствуют о пересекающихся интересах двух стран в области авиации. Boeing, испытывающий трудности на фоне приостановки эксплуатации его самолетов 737 Max по всему миру, является крупнейшим экспортером США, и сделка поможет сократить торговый дефицит Штатов с Китаем. Потенциальный заказ может превысить $30 млрд без учета обычных скидок в зависимости от набора самолетов.

Представители Boeing, с которыми связалось агентство, отказались комментировать информацию, а Администрация гражданской авиации КНР не ответила на запрос о комментариях.