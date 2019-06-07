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Зеленский обвинил Россию в гибели украинских военных в Донбассе

Зеленский обвинил Россию в гибели украинских военных в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: ТАСС, Арина Лебедева

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в обострении обстановки в Донбассе, где в ночь на 7 июня под обстрелами погибли двое украинских военных и еще восемь были ранены.

"Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует по меньшей мере о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", - приводит слова Зеленского пресс-служба президента в пятницу утром.

По мнению президента, "обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня". "Кто бы ни отдал приказ, Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", - заявил Зеленский.

Ранее в штабе Операции объединенных сил сообщили, что четверо военнослужащих Украины погибли, еще восемь получили ранения в результате обстрелов в Донбассе за сутки.

По данным МВД Украины, во время обстрела в пятницу ночью на окраине поселка Новолуганское погибли двое и получили ранения различной степени тяжести восемь военнослужащих Нацгвардии Украины "Азов" (в/ч 3057).

Украина Донбасс Владимир Зеленский

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