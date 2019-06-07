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Песков назвал условие для переговоров Путина с Зеленским

В Москве сначала должны понять позицию Киева по Минским договоренностям

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Говорить о контактах президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского можно будет после того, как в Москве сформируется понимание позиции Киева по Минским договоренностям. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Пока, по его словам, в Кремле нет планов по встрече Путина и Зеленского.

Комментируя предложение нового президента Украины расширить "нормандский формат", Песков отметил, что все участники формата, кроме Киева, не увидели в этом целесообразности.

"Пока можно констатировать, что сам по себе формат весьма нерезультативен из-за того, что Киев не спешил с выполнением Минских договоренностей", - добавил он. В условиях "такой низкой эффективности" вряд ли возможно говорить о расширении, предположил Песков.

После победы Зеленского на выборах президента Украины 21 апреля в Москве его не поздравляли ни с избранием, ни со вступлением в должность. В Кремле отмечали, что поздравлять украинского президента будет можно только с первыми успехами в разрешении кризиса в Донбассе и в двусторонних отношениях с Россией.

Зеленский делал противоречивые заявления о возможности переговоров с Россией. До избрания он говорил, что в случае встречи с Путиным намерен потребовать у него возвращения территорий и выплаты компенсаций за их захват. 23 мая, после инаугурации, он говорил, что переговоров с Москвой не будет. 4 июня он заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой и к выполнению Минских договоренностей для достижения мира в Донбассе.

В нормандский формат по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

Владимир Путин Владимир Зеленский Дмитрий Песков нормандский формат Украина

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