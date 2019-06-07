Помощник главы МИД КНР: Китай и Россия совместно выступают за глобальную стратегическую стабильность

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Единая позиция Китая и России по вопросам глобальной стратегической стабильности имеет "важную актуальность и глубокую стратегическую значимость", отмечает помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь.

В статье, написанной в связи с нынешним визитом председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, он отмечает: "Ныне в международной конъюнктуре нарастают факторы неопределенности и нестабильности. Практика односторонних действий и травли со стороны некой державы вызывают кучу последствий, в том числе подрыв международной стратегической стабильности, ущемление многосторонних систем, эскалацию региональных горячих точек, непрекращающиеся вызовы безопасности". Текст статьи распространен пресс-службой посольства КНР в Москве.

Комментируя подписанное в Москве "Совместное заявление РФ и КНР об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху", помощник министра подчеркивает, что "перед лицом таких беспрецедентных вызовов лидеры Китая и России сделали совместное заявление, которое обозначает вектор укрепления китайско-российского стратегического взаимодействия в новую эпоху и вселяет уверенность в весьма неопределённый мир".

По его словам, Китай и Россия демонстрируют "ответственный подход к защите глобальной стратегической стабильности". "Сформированная за прошедшие десятки лет российско-американская договорная база в области разоружения является важным компонентом глобальной системы безопасности. Но, к сожалению, на сегодняшний день Договор об ограничении систем ПРО уже расторгнут, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности фактически перестал действовать, а Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) имеет тусклую перспективу. Более того, кое-кто даже открыто включил в национальную стратегию безопасности свои намерения наращивать ракетно-ядерный потенциал и возобновлять ядерные испытания, что приведет к обострению рисков нового витка гонки вооружений", - отмечает Чжан Цзюнь.

"В новых условиях Китай и Россия… подчеркивают, что ядерным державам следует отказаться от менталитета "холодной войны" и "игр с нулевой суммой", прекратить неограниченно развертывать систему глобальной противоракетной обороны, ослабить роль ядерного оружия в политике национальной безопасности и на деле снизить риск ядерной войны. Стороны вновь подтверждают, что юридически обязывающие международные документы и договоренности в области ядерного разоружения должны быть соблюдены, страны — подписанты должны прилагать усилия к восстановлению жизнеспособности ДРСМД и продлению СНВ-3. Безусловно, четкий подход Китая и России к отстаиванию глобальной стратегической стабильности поможет противодействовать заблуждению и практике некой державы, стремящейся к абсолютной безопасности, способствует углублению стратегического взаимодоверия между крупными странами и выполнению ими взятых на себя международных обязательств по безопасности", - указывает он.

Как подчеркивает помощник главы МИД, Китай и Россия демонстрируют "решительную поддержку многосторонности". По его словам, в эпоху глобализации ни одна страна не может в одиночку справиться с различными глобальными вызовами, ни одна страна не может рассчитывать на обеспечение стопроцентной безопасности в изоляции. "Кое-кто в этом мире, преследуя геополитические и собственные интересы, выходит из разного рода договоров и механизмов, беспредельно провидит политику односторонности и гегемонии, злоупотребляет односторонними санкциями, даже решил сдержать научно-технические компании других стран с применением государственной мощи. Эти безответственные односторонние действия наносят серьезный урон международному порядку, подрывают международную систему контроля над вооружениями, угрожает миру и безопасности во всем мире", - полагает он.

Перед лицом вызовов и давления Китай и Россия конкретными шагами демонстрируют поддержку многосторонности, указал Чжан Цзюнь.

"Ныне возрастает напряженность в горячих точках…. Некая страна, руководствуясь исключительно своими геополитическими целями, упрямо настаивает на оказании максимального давления, прибегает к угрозе силы и военному вмешательству. Она же позволяет себе безответственное введение санкций, провоцирует имеющиеся противоречия, что затрудняет разрешение и без того сложных проблем, - пишет он. - В последнее время резко ухудшилась ситуация вокруг иранской ядерной проблемы, которая вновь стала острейшей проблемой, угрожающей миру и стабильности".

По словам Чжан Цзюня, Китай и Россия выступают важной силой для продвижения политического урегулирования горячих региональных проблем, и это отражено в совместном заявлении, подписанном в Москве. В частности, они призывают к дальнейшему всестороннему выполнению СВПД по иранской ядерной сделке и надлежащему урегулированию спора вокруг химического оружия в Сирии.

Пекин и Москва также демонстрируют заинтересованность в противостоянии новым вызовам в сфере безопасности, говорится в статье. В современных условиях стремительная технологическая инновация способствует социально-экономическому развитию. Но, подчеркивает помощник главы МИД КНР, "при этом стоит напомнить, что технологическое развитие - меч обоюдоострый". "Применение новых технологий в сфере космоса, Интернета и искусственного интеллекта в военных целях оказывает серьезное влияние на международную безопасность. Это требует адекватного решения. Некая страна, злоупотребляя проблемами в международных правилах, претендует на новое военное превосходство и провоцирует новую конфронтацию, что представляет новую угрозу для мира и стабильности на планете", - указывает он.

В Москве КНР и РФ выступили за "укрепление превентивной дипломатии и заключение юридически обязывающего международного документа о предотвращении размещения оружия в космосе и гонки вооружений, … за то, чтобы международное сообщество на площадке ООН изучило возможное воздействие достижений в области науки и техники на международную безопасность, а также рассмотрело вопрос их правового регулирования, обеспечив при этом равноправное участие всех сторон". "Позиция Китая и России, выступающих за противодействие новым вызовам безопасности путем сотрудничества, способствует мирному внедрению новой науки и техники, усилению международного сотрудничества и глобального регулирования новых измерений безопасности", – подчеркивает Чжан Цзюнь.

"Международная безопасность и глобальная стратегическая стабильность переживает самый ответственный момент. В деле обеспечения глобального мира и безопасности, содействия совместному развитию роль Китая и России как стабилизаторов не только отвечает общим интересам двух стран, но и служит общим чаянием международного сообщества стоять на стороне справедливости", - заявляет он в заключение.