Высокий суд Лондона снял с Джонсона обвинения в должностном преступлении

Британский политик Борис Джонсон Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Высокий суд Лондона вынес решение в пользу экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, против которого был подан иск о лживых заявлениях перед референдумом по Brexit, сообщает в пятницу британская газета The Guardian.

Истцом по делу стал бизнесмен Маркус Болл, который обвинил Джонсона в должностном преступлении. В исковом заявлении говорилось о том, что Джонсон распространял ложные сведения об отношениях между Лондоном и Брюсселем, будучи в то время мэром Лондона и депутатом британского парламента.

Речь шла о многократных заявлениях Джонсона о том, что Великобритания еженедельно отдавала Евросоюзу значительные суммы. Лозунг Джонсона перед референдумом 2016 года звучал следующим образом: "Мы отправляем в ЕС 350 млн фунтов в неделю. Давайте вместо этого финансировать наше здравоохранение".

Однако британское статистическое ведомство позже опровергло это утверждение Джонсона - там пришли к выводу, что названная сумма не соответствует действительности.

В соответствии с британским законодательством, должностные преступления могут повлечь ответственность вплоть до пожизненного заключения. Тем не менее, команда адвокатов Джонсона заявила, что выдвинутые против него обвинения были "политическим трюком".