Бориса Джонсона вызвали в суд из-за его высказываний о Brexit

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Бывшего главу британского МИД и кандидата на пост премьера Бориса Джонсона вызовут на предварительные слушания в суд из-за его высказываний о сумме отчислений Великобритании в ЕС в период кампании за выход страны из союза, сообщает в среду Sky News.

"От предполагаемого ответчика потребуется явиться в суд на предварительные слушания, затем дело будет передано в королевский суд", - говорится в постановлении судьи Вестминстерского магистратского суда Маргот Коулмен. Дата слушаний не указывается.

Речь идет о высказываниях Джонсона, ярого сторонника Brexit, в 2016 году перед референдумом о выходе Великобритании из ЕС. По словам автора иска Маркуса Болла, Джонсон ввел в заблуждение общественность, заявив, что страна отчисляет в ЕС по 350 млн фунтов стерлингов в неделю. Позже выяснилось, что эти цифры не соответствуют действительности.

Сам Болл выступал за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС. Для того, чтобы начать разбирательство по поводу заявлений Джонсона, он начал кампанию по сбору средств в интернете, и ему удалось собрать более 200 тыс. фунтов стерлингов на эти цели.

"Демократия требует ответственного и честного руководства от государственных должностных лиц... Великобритания никогда не отправляла, не давала и не предоставляла 350 млн фунтов стерлингов Европе в неделю", - сказал он.

Защита Бориса Джонсона заявила, что политик отрицает какие-либо нарушения со своей стороны. "Господин Джонсон отрицает, что он когда-либо действовал нечестно или недолжным образом", - отметил его адвокат Эдриан Дарбишир.

Британские СМИ называют Джонсона наиболее сильным претендентом на пост премьера Великобритании. Нынешний премьер Тереза Мэй на прошлой неделе объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии и с поста главы правительства 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.