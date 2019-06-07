Москва потребовала от Южного Судана компенсацию за сбитый в 2012 году вертолет

Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Россия напомнила Южному Судану о необходимости выплат компенсаций авиакомпании "НижневартовскАвиа" и родственникам погибших членов экипажа вертолета Ми-8, который был сбит над территорией страны в декабре 2012 года.

Речь об этом зашла на встрече спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова с президентом республики Южный Судан Табаном Гаем на полях ПМЭФ 2019.

"С российской стороны было акцентировано внимание на необходимости скорейшего решения вопроса о возмещении правительством Республики Южный Судан ущерба авиакомпании АО "НижневартовскАвиа" за сбитый в декабре 2012 года в Южном Судане вертолет Ми-8АМТ и выплате компенсаций родственникам погибших членов экипажа - граждан России", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ в пятницу.

21 декабря 2012 года в Южном Судане был сбит российский вертолет Ми-8 ОАО "НижневартовскАвиа". Погибли пять членов экипажа, из них четверо граждан РФ. Вертолет работал по контракту с миссией ООН в Южном Судане (МООНЮС), имел опознавательные знаки ООН и выполнял запланированный полет по заданию миссии.

Первоначально представитель Вооруженных сил Южного Судана Келла Кует сообщал, что вертолет сбили не военные, а повстанцы. Однако, как позднее заявил МИД РФ, официальные представители Южного Судана признали, что вертолет был сбит их Вооруженными силами, несмотря на то, что местное командование заранее в установленном порядке было поставлено в известность ооновской Миссией о запланированном полете. Миссии была гарантирована полная безопасность.

27 декабря 2012 года официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич заявил, что Россия может внести Южный Судан в список зон, не рекомендуемых для полетов российской гражданской авиации.

"Исходим из того, что все виновные в этом происшествии будут привлечены к ответственности и понесут заслуженное наказание. Будем очень внимательно следить за действиями южно-суданских властей. В случае отсутствия адекватной реакции на наши многочисленные обращения будем вынуждены, если не произойдет коренного изменения позиций, внести Республику Южный Судан в список зон, не рекомендуемых для полетов российской гражданской авиации", - сказал Лукашевич.

"Этот инцидент еще раз показывает колоссальную ответственность тех государств, которые принимают миротворческие миссии ООН и в других форматах, ответственность за обеспечение безопасности этих миссий", - сказал Лукашевич.