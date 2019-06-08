В Южной Осетии объявлен "день тишины" перед выборами в парламент

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Южной Осетии в субботу наступил "день тишины" в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в республике в воскресенье, 9 июня.

За день до начала голосования запрещена политическая агитация, чтобы предоставить избирателям возможность в спокойной атмосфере окончательно определиться с выбором. При этом все избирательные комиссии будут работать в обычном режиме.

Депутатов впервые будут избирать по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе: половину из 34 парламентариев - по партийным спискам, другую половину - по одномандатным округам. Ранее выборы проходили только по партийным спискам.

Центральная избирательная комиссия Южной Осетии допустила к выборам семь партий по единому избирательному округу - это "Единая Осетия", "Единство народа", "Ныхас", Народная партия, Коммунистическая партия, "Единство" и "Фыдыбаста". ЦИК отказал в регистрации республиканского списка партии "Родина". Также были зарегистрированы 99 кандидатов по 17 одномандатным округам, из которых 60 - выдвиженцы от партий и 39 - самовыдвиженцы.

Как сообщила "Интерфаксу" председатель ЦИК Белла Плиева, в воскресенье с 8:00 откроются 77 избирательных участков, 73 из них - на территории Южной Осетии, четыре - за пределами республики: в посольствах Южной Осетии в Москве и Сухуме, а два участка - в консульстве в Северной Осетии. Центризбирком в начале кампании утвердил схему 17 одномандатных избирательных округов, девять из которых образованы на территории Цхинвала и по два - в каждом из четырех административных районов республики.

Избиратель должен голосовать в округе, где он проживает и где внесен в список избирателей, для исключения повторного голосования в паспорте будет ставиться специальная отметка.

"Предоставив паспорт гражданина Республики Южная Осетия, избиратель получает два бюллетеня: один - по республиканским спискам кандидатов, которые выдвинуты политическими партиями, а второй - по одномандатным избирательным округам. Бюллетени отличаются по цвету - одни золотистого цвета, другие - серого. В каждом бюллетене внизу есть графа "против всех", - уточнила глава ЦИК.

Плиева отметила, что на сегодняшний день количество избирателей, внесенных в списки участковыми избирательными комиссиями, составляет порядка 31 тысячи человек.

По ее словам, за выборами в парламент Южной Осетии будут следить около 50 международных наблюдателей из России, Абхазии, Нагорного Карабаха, Приднестровья, Луганской и Донецкой народных республик, а также Никарагуа, Германии, Финляндии, Бельгии, Японии и Италии.

"Все наблюдатели обеспечены необходимой информацией об избирательном законодательстве республики, об участниках кампании. Все будут иметь возможность посетить любой избирательный участок", - отметила председатель ЦИК.

Выборы будут считаться состоявшимися, подчеркнула она, если в голосовании примут участие более 50% избирателей, внесенных в списки для голосования. Партиям необходимо преодолеть 7% барьер, что касается одномандатников и самовыдвиженцев - им необходимо набрать большинство голосов.

"Мы уверены, что сможем достойно провести выборы с соблюдением всех демократических норм", - сказала она.

В воскресенье утром в Цхинвале откроется Информационный центр ЦИК. Для освещения хода голосования аккредитовано более 70 журналистов, представляющих телерадиокомпании, печатные и электронные местные СМИ, а также России и зарубежья.

Для обеспечения стабильной ситуации и предотвращения провокаций в Южной Осетии 800 сотрудников правоохранительных органов переведено на усиленный режим работы, граница с Грузией закрыта до утра 11 июня.

В день тишины и день выборов жители могут сообщать о своем намерении пойти на выборы - не указывая, за кого будут голосовать. Или сообщать, что уже проголосовали в день выборов - не указывая имя избранника. В день выборов депутатов парламента 9 июня в Цхинвале будет работать международный пресс-центр.

"Пресс-центр откроется в день голосования с 9:00 и, предположительно, будет работать до 23:00. Для журналистов и наблюдателей там созданы все условия для работы. Во время работы пресс-центра запланированы выступления председателя и членов ЦИК, международных наблюдателей и представителей государственных органов республики", - сказала глава ЦИК.