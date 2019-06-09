В Южной Осетии в воскресенье пройдут парламентские выборы

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Южная Осетия в воскресенье выбирает депутатов парламента седьмого созыва. Выборы впервые проходят по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе: половину из 34 парламентариев выбирают по партийным спискам, другую - по одномандатным округам. Ранее выборы проходили только по партийным спискам.

За депутатские кресла поборются семь политических партий - "Единая Осетия", "Единство народа", "Ныхас", Народная партия, Коммунистическая партия, "Единство" и "Фыдыбаста", а также 98 одномандатников.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов ранее обратился к главе ЦИК республики Белле Плиевой с просьбой создать на всех избирательных участках в день выборов праздничную атмосферу.

"Люди должны понимать, что выборы - это праздник. Ведь они избирают депутатов парламента, которые будут представлять интересы народа в законодательной власти", - сказал Бибилов.

Он отметил значимость выборов для страны, поскольку "именно депутаты первого созыва заложили основу государственности Республики Южная Осетия".

Председатель ЦИК Южной Осетии сообщила "Интерфаксу", что в день голосования с 8 утра откроется 77 избирательных участков, 73 из них на территории Южной Осетии, еще четыре за пределами республики - в югоосетинских посольствах в Москве и Сухуме и ещё два участка - в консульстве республики в Северной Осетии. Все участки закроются вечером ровно в 20:00, причем те избиратели, которые останутся на момент закрытия внутри участка смогут проголосовать, а те, кто снаружи - нет.

"Югоосетинские граждане на избирательных участках за пределами республики, в посольствах Южной Осетии в Москве и Сухуме, а также в консульстве во Владикавказе, смогут голосовать только по пропорциональной системе - по республиканским спискам партий", - подчеркнула Плиева.

Она отметила, что ранее Центризбиркомом была утверждена схема 17 одномандатных избирательных округов, девять из которых образованы на территории Цхинвала и по два - в каждом из четырех административных районов республики.

"На участке в день голосования избиратели получат по два бюллетеня - для голосования за республиканский список, выдвинутый политической партией, и за своего одномандатника. Бюллетени отличаются по цвету, один золотистого цвета, другой - серого. Избиратель должен голосовать в округе, где он проживает и где внесен в список избирателей, для исключения повторного голосования в паспорте будет ставиться специальная отметка", - отметила Плиева.

По данным ЦИК, по единому избирательному округу пойдут семь политических партий - "Единая Осетия" во главе с руководителем МЧС Аланом Тадтаевым, "Единство народа" во главе с лидером Владимиром Келехсаевым, "Ныхас" во главе с бывшим главой МИД Давидом Санакоевым, "Народная партия" во главе с заведующим реанимационным отделением Республиканской больницы Александром Плиевым, Коммунистическая партия республики во главе с секретарем ЦК Компартии Иналом Уригаевым, "Единство" во главе с бывшим министром экономики Геннадием Кокоевым и "Фыдыбаста" во главе с лидером партии, представителем президента в парламенте Вячеславом Гобозовым.

Также на выборы идут 98 кандидатов по 17 одномандатным округам, из которых 60 - выдвиженцы от партий и 38 - самовыдвиженцы.

Согласно законодательству республики, порог явки избирателей на парламентских выборах составляет 50% плюс один. Барьер для прохождения в парламент для партий составляет 7% голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому округу. В одномандатном округе кандидату для победы необходимо набрать простое большинство голосов. Если несколько претендентов получат равное количество голосов, то избранным будет считаться тот, кто был зарегистрирован первым.

При расчете количества бюллетеней, пояснила Плиева, Центризбирком исходил из числа избирателей на выборах президента Южной Осетии в 2017 г. Население республики по состоянию на начало 2017 г. составляло около 53 тыс. человек. Число избирателей оценивалось в 39 тыс. человек. По предварительным данным ЦИК, в настоящее время в списки избирателей на территории Южной Осетии внесены около 31 тыс. человек.