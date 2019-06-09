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Парламентские выборы в Южной Осетии признаны состоявшимися

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU Глава Центризбиркома Южной Осетии Белла Плиева в воскресенье сообщила, что явка избирателей на парламентских выборах превысила 50%, тем самым выборы признаны состоявшимися.

Голосование на выборах продлится до 20:00 по местному времени (совпадает с московским). Правом голоса обладают граждане республики, достигшие 18-летнего возраста.

Предварительные итоги выборов будут оглашены в воскресенье к полуночи, окончательные - в течение пяти дней после голосования. Силовые структуры Южной Осетии несут службу в усиленном режиме, порядок в день голосования обеспечивает весь личный состав МВД. По информации КГБ республики, в связи с выборами президента госграница с Грузией будет закрыта до 11 июня.

Южная Осетия

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