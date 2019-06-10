На выборах в Южной Осетии побеждает пропрезидентская партия "Единая Осетия"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Южная Осетия Белла Плиева огласила предварительные результаты на выборах депутатов парламента Республики седьмого созыва с 15 округов, в их числе зарубежные участки.

"Единая Осетия" набирает - 3279 голосов, на втором месте "Народная партия" - 1790 избирателей, партия "Ныхас" - 1171, "Единство народа" - 1080, "Коммунистическая партия" - 572 голоса, "Единство" - 270, "Фыдыбаста" ("Отечество") - 275 голосов.

Явка избирателей по предварительным результатам составила свыше 65, 24%.

Подсчет голосов будут проходить на протяжении всей ночи, и предварительные результаты будут оглашаться в информационном центре ЦИК утром в 10:00.