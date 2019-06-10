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Шведы и испанцы оказались лидерами по продолжительности здоровой жизни в Европе

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Шведы и испанцы возглавили список европейских наций с наибольшей ожидаемой продолжительностью здоровой жизни, сообщает в понедельник агентство EFE со ссылкой на испанскую организацию Funcas.

Шведские мужчины, рожденные в 2017 году, как ожидается, сохранят здоровье на протяжении 73,2 лет, а женщины - 71,9 лет, сообщает агентство со ссылкой на анализ данных Евростата. В Испании ожидаемая здоровая продолжительность жизни составляет 69 лет для мужчин и 69,9 лет для женщин.

Funcas ожидает, что Испания в 2040 году станет страной с самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни, опередив Японию.

В то же время, среди 13 европейских стран, отобранных для исследования, последние места заняли Дания и Австрия, где ожидаемое количество здоровых лет в жизни человека не превышает 60.

Швеция Испания

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