Поиск
Срочно 17:03
Колокольцев объявил о решении освободить Голунова от ответственности

Зеленский уволил 15 губернаторов

Зеленский уволил 15 губернаторов
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций, сообщил заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

"Сегодня поступила первая часть представлений из кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций. Итак, уволены глава Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской обладминистраций", - сказал он на брифинге во вторник возле здания АП.

Ранее сообщалось, что по мнению президента Украины, все действующие губернаторы в стране должны быть заменены.

5 июня Кабинет министров Украины одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 глав областных государственных администраций.

Также Зеленский уволил начальников Управлений Службы безопасности Украины в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.

Украина Владимир Зеленский

Новости по теме

Новости
Конфликт РПЦ с Константинополем из-за Украины

Филарет отказался выполнять условия томоса и счел его зависимостью от Константинополя

Филарет отказался выполнять условия томоса и счел его зависимостью от Константинополя

В южнокорейской разведке не смогли подтвердить связь брата Ким Чен Ына с ЦРУ

Президент Молдавии отменил указ о роспуске парламента и дате досрочных выборов

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Митинг в поддержку Голунова собрался у посольства РФ в Риге

Что случилось этой ночью: вторник, 11 июня

Южная Корея передаст ООН 8 млн долларов для оказания гумпомощи КНДР

Задержаны около 200 участников митингов в Казахстане

Задержаны около 200 участников митингов в Казахстане

WP узнала, что США направили в Британию запрос об экстрадиции Ассанжа

WSJ узнала о связи сводного брата Ким Чен Ына с ЦРУ

WSJ узнала о связи сводного брата Ким Чен Ына с ЦРУ

США не признали законность парламентских выборов в Южной Осетии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');