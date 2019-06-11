Зеленский уволил 15 губернаторов

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: EPA/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций, сообщил заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

"Сегодня поступила первая часть представлений из кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций. Итак, уволены глава Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской обладминистраций", - сказал он на брифинге во вторник возле здания АП.

Ранее сообщалось, что по мнению президента Украины, все действующие губернаторы в стране должны быть заменены.

5 июня Кабинет министров Украины одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 глав областных государственных администраций.

Также Зеленский уволил начальников Управлений Службы безопасности Украины в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.