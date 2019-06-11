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Зеленский предложил Раде утвердить нового главу МИД Украины

Министром иностранных дел может стать Вадим Пристайко

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде утвердить отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначить вместо него Вадима Пристайко. Об этом на брифинге объявил замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

Пристайко является заместителем главы администрации президента и членом Совета по национальной безопасности и обороне Украины. До назначения в администрацию президента он был главой представительства Украины в НАТО, до этого руководил посольством Украины в Канаде.

Президент уже во второй раз предложил депутатам уволить Климкина. Ранее министр подавал заявление об отставке и еще до инаугурации Зеленского говорил, что не будет работать в команде нового главы государства.

Предыдущее представление об отставке Климкина поступало в Раду в конце мая. 6 июня депутаты отклонили и президентское предложение и заявление самого министра об отставке.

Павел Климкин возглавляет МИД Украины с 19 мая 2014 года.

Украина Владимир Зеленский МИД Вадим Пристайко Павел Климкин

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