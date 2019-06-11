Пентагон прекратил обучение 26 турецких военных из-за российских С-400

Прервана их программа подготовки к работе на истребителях F-35

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - ВВС США исключили 26 турецких военнослужащих из программы подготовки работы с истребителями F-35 из соображений безопасности. Это решение принял бригадный генерал с авиабазы "Люк" в Аризоне Тодд Кентербери, сообщил CNN информированный источник в Пентагоне. Отказ от сотрудничества связан с планами Анкары приобрести у России системы ПВО С-400.

По словам собеседника телекомпании, в отношении турецких военных применили процедуру, по которой американских летчиков отстраняют от полетов из-за серьезных личных проблем, способных отвлечь его внимание при управлении самолетом, таких, как развод или смерть близкого.

Представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс подтвердил прекращение подготовки турецких военнослужащих по программе F-35. По его словам, если политика Анкары не изменится, американские военные продолжат сворачивать участие турецких союзников в этой программе.

Ранее в командовании ВС США и НАТО указывали, что российские вооружения не совместимы с системами Североатлантического альянса.

Технические параметры С-400 не позволяют использовать их вместе с истребителями-бомбардировщиками F-35, однако при этом С-400 рассекречивает возможности этого самолета, заявил ранее в июне главком Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс.