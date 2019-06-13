Главы минобороны США и Турции обсудят по телефону вопросы по С-400

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Вашингтон рассчитывает на "достижение прогресса" относительно позиции Анкары по вопросу о приобретения Турцией у России зенитно-ракетных систем С-400, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

"Завтра (в пятницу - ИФ) у меня состоится телефонная беседа с министром Акаром (министр обороны Турции Хулуси Акар - ИФ), и мы сможем проинформировать друг друга о прогрессе", - сообщил Шанахан на брифинге в ведомстве.

Он сказал, что к настоящему времени американская сторона в рамах программы приобретения Турцией американских истребителей F-35 "приостановила некоторые мероприятия в плане подготовки кадров".

"Я надеюсь, что завтра мы с ним обменяемся мнениями и узнаем, какого прогресса мы достигли. Это все, что я могу вам сообщить", - повторил шеф Пентагона.

США решительно выступают против приобретения Турцией российских ЗРС С-400 и угрожают в случае получения российских ЗРС отказать ей поставках новых истребителей. Об этом, в частности, говорится в подготовленном конгрессом проекте военного бюджета Соединенных Штатов на 2020 финансовый год.

Анкара на различных уровнях заявляет, что не намерена отказываться от С-400, называя сделку уже состоявшейся.