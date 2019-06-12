Полиция Гонконга использовала слезоточивый газ на акциях против закона об экстрадиции

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Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Полиция Гонконга применила слезоточивый газ в отношении участников протестов против поправок в закон об экстрадиции, сообщает газета South China Morning Post.

По некоторым данным, слезоточивый газ был распылен вблизи здания законодательного собрания Гонконга.

Также полиция использовала перечный газ, отмечает газета. Сообщается о стычках между полицейскими и протестующими.

Протестующие, несмотря на дождь, блокируют основные улицы, ведущие к зданию законодательного собрания Гонконга. Законодательное собрание Гонконга должно было рассмотреть вопрос о поправках к закону об экстрадиции в среду, однако на фоне акций протеста отложило заседание на неопределенный срок.

Организаторы протестов движение CHRF пообещали, что они не прекратятся до тех пор, пока власти не откажутся от рассмотрения закона об экстрадиции.

В администрации Гонконга призвали граждан освободить заблокированные дороги, сохранять спокойствия и при первой возможности разойтись.

В Гонконге с прошлой недели проходят массовые акции протеста против принятия поправок к закону об экстрадиции, который позволит отправлять на материк для судебного разбирательства в соответствии с законами КНР подозреваемых в совершении преступлений и находящихся на гонконгской территории.