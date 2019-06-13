Поиск

В Гонконге закрыли все правительственные офисы в центре из-за беспорядков

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Все здания правительственных учреждений, расположенные в центральной части города, закрыты в четверг решением властей специального административного района (САР) Китая.

Причиной этого решения послужили массовые протесты в Гонконге в минувшую среду, вызванные недовольством определенных кругов планировавшимся рассмотрением законодательным собранием САР поправок к закону об экстрадиции

Протестные выступления вылились в беспорядки у здания заксобания и некоторых других районах города, где демонстранты перекрывали движение транспорта и начали воздвижение баррикад. Для наведения порядка полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули.

Рассмотрение поправок к закону было отложено. В центре города в четверг наблюдаются усиленные патрули полиции, власти опасаются повторения выступлений.

Глава Гонконга Кэрри Лам осудила беспорядки и призвала к скорейшей нормализации жизни в городе.

Принятие поправок к закону об экстрадиции, который позволит отправлять на материк и в другие страны, с которыми у Гонконга нет соглашений об экстрадиции, для судебного разбирательства подозреваемых в совершении преступлений и находящихся на гонконгской территории.

В понедельник англоязычная китайская газета China Daily писала, что определенные зарубежные силы пытаются путем поддержки протестных выступлений в Гонконге посеять хаос в этом специальном административном районе (САР) Китая.

Газета подчеркнула: "Некоторые иностранные силы, пытаясь посеять хаос в Гонконге, используют протесты для того, чтобы продвигать собственную стратегию и вредить Китаю".

Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус сообщила на этой неделе на брифинге, что в мае госсекретарь США Майк Помпео встречался с делегацией лидеров демократического движения Гонконга и обсудил с ними вопрос о внесении поправок в закон об экстрадиции.

Гонконг

Новости по теме

Новости

Израиль нанес авиаудары по подземным объектам ХАМАС в секторе Газа

Что случилось этой ночью: четверг, 13 июня

Демократы возобновили призывы к импичменту Трампа

Трамп заявил, что воспользовался бы иностранным компроматом на соперников

WSJ сообщила, что Цукерберг мог иметь отношение к проблемам Facebook с данными

WSJ сообщила, что Цукерберг мог иметь отношение к проблемам Facebook с данными

В США приняли решение о написании Киева в международной базе

В США приняли решение о написании Киева в международной базе

Трамп раскритиковал Германию за надежды на "Северный поток 2"

Трамп раскритиковал Германию за надежды на "Северный поток 2"

В сирийском Идлибе начал действовать режим полного прекращения огня

Додон заявил о планах молдавской Демпартии физически устранить его

Что произошло за день: среда, 12 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');