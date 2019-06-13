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Демократы возобновили призывы к импичменту Трампа

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Сенаторы Элизабет Уоррен и Кирстен Гиллибранд, являющиеся кандидатами от демократов на пост президента на выборах 2020 года, возобновили свои призывы к импичменту Дональда Трампа после его согласия воспользоваться компроматом на противников от иностранных государств.

"Доклад Мюллера четко показал: иностранное правительство атаковало наши выборы в 2016 году, чтобы поддержать Трампа, Трамп приветствовал эту помощь и Трамп препятствовал расследованию. Сейчас он сказал, что сделает это снова. Пришло время объявить импичмент Трампу", - написала Уоррен в твиттере.

В свою очередь, Гиллибранд в своем микроблоге заявила: "Настало время для Конгресса начать слушания по импичменту".

Ранее президент США заявил в интервью ABC News, что, если какое-либо иностранное правительство предоставит ему информацию о политическом противнике, он, вероятно, примет ее.

"Если бы кто-то позвонил из страны, Норвегии, (и сказал): " У нас есть информация о вашем противнике ". О, я думаю, я хотел бы это услышать", - сказал Трамп.

Он также заявил, что не считает это вмешательством в выборы.

"Это не вмешательство, у них есть информация - я думаю, я бы взял ее", - сказал президент США.

Сын президента Дональд Трамп-младший подозревается в том, что 9 июня 2016 года участвовал во встрече, на которой ему якобы обещали передать компромат на Хиллари Клинтон.

В марте 2019 года команда Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

Дональд Трамп США Демократическая партия США

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