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Трамп посчитал нелепыми намерения демократов поднять вопрос о его импичменте

Накануне конгрессмен-демократ Брэд Шерман объявил о намерении выдвинуть соответствующую резолюцию

Трамп посчитал нелепыми намерения демократов поднять вопрос о его импичменте
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу раскритиковал намерения демократов поднять вопрос о его импичменте.

"Каким образом возможно выдвинуть импичмент президенту, который выиграл, может быть, наиболее значительные за все время выборы, не сделал ничего противозаконного (не участвовал в сговоре с Россией, а демократы участвовали), был успешным два года на посту президента и является наиболее популярным среди республиканцев за всю историю партии, имея рейтинг одобрения 93%?", - написал он в своем твиттере.

Накануне член Палаты представителей, демократ Брэд Шерман объявил о намерении выдвинуть резолюцию об импичменте Трампу и представить этот документ в Палате представителей. В первый день работы нового Конгресса США он опубликовал соответствующее заявление в твиттере.

"Я не менял текст документа с июля 2017 года", - подчеркнул Шерман.

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В документе политик указывает на ряд преступлений и правонарушений со стороны американского лидера. В частности, речь идет об "учинении препятствий правосудию", в том числе - в связи с отставкой главы Федерального бюро расследований Джеймса Коми.

Летом 2017 года вопрос об импичменте президента США Дональда Трампа внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США конгрессмены от демократов Брэд Шерман и Эл Григ. Тем не менее, их инициатива не получила поддержки.

После промежуточных ноябрьских выборов СМИ неоднократно сообщали, что демократы в Палате представителей возобновят расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы США 2016 года, и могут поставить вопрос о проведении слушаний об импичменте президента Трампа.

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Теги: США, Дональд Трамп

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