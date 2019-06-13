Источник узнал о планах фрегата "Адмирал Горшков" зайти на Кубу

Фрегат во главе отряда Северного флота выполняет задачи дальнего похода в Карибском море

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Фрегат ВМФ России "Адмирал Горшков" в июне будет выполнять задачи в Карибском море и, как ожидается, зайдет в один из портов Кубы. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

Сейчас фрегат, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", во главе отряда кораблей и судов Северного флота выполняет задачи дальнего похода. 12 июня отряд прибыл в Эквадор. Как сообщила пресс-служба Северного флота, в четверг отряд покинет Эквадор и направится к Центральной Америке.