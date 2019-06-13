Источник узнал о планах фрегата "Адмирал Горшков" зайти на Кубу
Фрегат во главе отряда Северного флота выполняет задачи дальнего похода в Карибском море
Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Фрегат ВМФ России "Адмирал Горшков" в июне будет выполнять задачи в Карибском море и, как ожидается, зайдет в один из портов Кубы. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.
Сейчас фрегат, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", во главе отряда кораблей и судов Северного флота выполняет задачи дальнего похода. 12 июня отряд прибыл в Эквадор. Как сообщила пресс-служба Северного флота, в четверг отряд покинет Эквадор и направится к Центральной Америке.
"После пополнения запасов воды и продовольствия корабли и суда Северного флота продолжат выполнение задач длительного плавания в Тихом океане у побережья Центральной Америки, а затем в Карибском бассейне", - отмечалось в сообщении.
Отряд вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. Кроме "Адмирала Горшкова" в его состав входят многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус", средний морской танкер "Кама" и спасательный буксир "Николай Чикер".
В конце апреля "Адмирал Горшков" принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 70-летию военно-морских сил Китая, потом совершил заход в главную базу Тихоокеанского флота России - Владивосток для празднования Дня Победы.
В конце мая фрегат провел учение по поиску подводных лодок в центральной части Тихого океана к юго-востоку от Гавайских островов, сообщал Северный флот.
"Адмирал Горшков" - флагманский корабль проекта 22350, разработанный Северным проектно-конструкторским бюро. Закладка фрегата состоялась на ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Петербурге 1 февраля 2006 года. В состав ВМФ он был принят 28 июля 2018 года после нескольких лет испытаний. Сообщалось, что фрегат оснащен станцией визуальных помех "Филин", способной "ослеплять" противника.
Корабли проекта 22350 создаются с применением технологии "стелс" - значения физических полей фрегатов минимизированы. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки у кораблей снижена отражающая поверхность, что уменьшает их радиолокационную заметность. Фрегаты предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.
Фрегаты этого проекта имеют водоизмещение в 4,5 тыс. тонн, длину - 135 метров, ширину - 16 м, скорость - до 29 узлов, дальность плавания - 4,5 тыс. миль, автономность - 30 суток и рассчитаны на экипаж от 180 до 210 человек. Корабли оснащены главной энергетической установкой общей мощностью не менее 65 тыс. л.с.
Вооружение: 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс "Редут", пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр", противолодочный комплекс "Пакет-НК", противолодочный вертолет Ка-27.