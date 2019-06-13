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Миссия ООН зафиксировала свыше 500 случаев пыток по обе стороны конфликта в Донбассе

Миссия ООН зафиксировала свыше 500 случаев пыток по обе стороны конфликта в Донбассе
Фото: ТАСС, Зураб Джавахадзе

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала более пятисот случаев жестокого обращения и применения пыток обеими сторонами конфликта на востоке Украины.

Зафиксированный показатель - "только верхушка айсберга, поскольку пытки являются системной проблемой в Украине, которая обострилась в результате вооруженного конфликта", сказала глава миссии Фиона Фрейзер на пресс-конференции в четверг в Киеве.

При этом она отметила, что к 2019 году количество случаев применения пыток или жестокого обращения значительно снизилось в сравнении с 2014 годом.

"Вероятными правонарушителями во многих случаях выступают СБУ, так называемые министерства госбезопасности самопровозглашенных ДНР и ЛНР", - добавила Фрейзер.

Она подчеркнула острую необходимость привлечения виновных к ответственности. "Мы не видим никакого прогресса в расследовании самовольного удерживания без связи с внешним миром в помещении управления СБУ в Харькове в 2014-2016 годах. При этом харьковское СБУ - это только один пример из десятков мест незаконного содержания под стражей, которые появлялись по обе (стороны) линии соприкосновения. Еще одно из таких мест - это "Изоляция" в Донецке", - сказала правозащитница.

При этом она сообщила, что миссии в целом известно про 51 место незаконного содержания людей под стражей по обе стороны конфликта.

ООН Украина ДНР ЛНР

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