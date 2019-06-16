В ЛНР сообщили о четырех обстрелах с украинской стороны за сутки

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины четыре раза за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации редиса прекращения огня (СЦКК).

"За 15 июня 2019 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что обстрелам с украинской стороны подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населённых пунктов Калиново-Борщеватое, Первомайск, Смелое, Фрунзе.

По данным представительства ЛНР в СЦКК, при обстрелах украинские военные использовали минометы калибра 82 мм, орудия БМП, и стрелковое оружие.

"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) Украины в свою очередь сообщает, что за минувшие сутки ополченцы 21 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения.

"Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За текущие сутки один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице штаба ООС в фейсбуке в воскресенье утром.