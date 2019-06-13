Климкин с помощью "школьной арифметики" рассчитал год вступления Украины в ЕС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что у Киева появится реальный шанс получить европейскую перспективу после 2025 года, а ближе к 2035 году страна сможет стать членом Европейского союза.

"Если настроения внутри ЕС сбалансируются, балканские страны успешно интегрируются в 2025 году, а также другие звезды и планеты станут в благоприятные евроинтеграционные позиции, то после 2025 у нас появится реальный шанс получить европейскую перспективу. Амбициозно, но возможно", - написал Климкин в фейсбуке в четверг.

Он напомнил, что для этого требуется согласие всех стран-членов ЕС. "Поэтому до тех пор должны реально прыгнуть выше головы, чтобы изменить Украину и украинцев", - подчеркнул министр.

Потом, по его словам, начнутся предвступительные переговоры с европейской бюрократией, которая "чем дальше, тем запутаннее и сложнее".

Глава МИД Украины напомнил, что по опыту, с момента подачи заявки на вступление в ЕС до момента получения членства проходило в среднем 10-12 лет, при том, что проблем с предоставлением европейской перспективы для стран-кандидатов в целом не было.

"Поэтому считаем, здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика: плюс-минус 2035. При этом многие страны-члены будут максимально тщательно и даже предвзято проверять каждое наше достижение и шаг. Повторюсь: амбициозно, но реально", - сказал Климкин.

Он отметил, что "примерно такими же цифрами оперируют и наши европейские друзья и партнеры".