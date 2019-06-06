Рада отказалась уволить Климкина с поста главы МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Павлел Климкин Фото: Imago/TAСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Верховная рада в четверг не поддержала отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, сообщает корреспондент "Интерфакса".

За проект постановления об увольнении главы МИД по его собственному заявлению проголосовал 141 депутат. За второй проект, внесенный 30 мая президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 137 парламентариев при 226 минимально необходимых для принятия положительного решения.

Сообщалось, что Зеленский предлагал Климкину остаться на посту, однако тот отказался, объявив о своем уходе в день инаугурации нового президента.