Крайне правые в Европарламенте намерены выступать за нормализацию отношений с РФ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Представители ультраправых популистских партий, избранные в Европарламент нового состава, создали в нем отдельную фракцию "Идентичность и демократия", которая обещает выступать оппозицией парламентскому большинству, в том числе за нормализацию отношений с Россией.

"Мы выступаем против продления санкций", - заявил в четверг на презентации новой политической группы, заместитель ее председателя, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Йорг Мойтен.

Он высказался за "прагматичные отношения" с Россией, за "нормальное взаимодействие" с ней, "как с остальными странами мира".

О создании политической группы "Идентичность и демократия" объявил на пресс-конференции ее председатель, 33-летний депутат от итальянской партии "Лига" Марко Дзанни. Он приветствовал журналистов от имени лидера "Лиги" вице-премьера итальянского правительства Маттео Сальвини.

Инициаторами создания фракции, которая будет насчитывать 73 депутата, выступили французское "Национальное объединение", "Альтернатива для Германии" и итальянская "Лига".

Кроме председателя фракции Дзанни и его заместителя Мойтена на пресс-конференции были другие ее руководители: Марин Ле Пен и Николя Бе из "Национального объединения" Франции, Харальд Вилимски из Австрийской партии свободы, Герольф Анеманс из бельгийского "Вламс Беланга", Юсси Халла-Ахо из партии "Истинные финны", Томио Окамура - правый популист из Чехии, Петер Кофод - из "Народной партии" Дании.