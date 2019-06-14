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В ЕС заметили попытки "российских источников" повлиять на выборы в Европарламент

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В ЕС не увидели признаков проведения какой-бы то ни было страной организованной кампании с целью незаметно повлиять на выборы в Европарламент, однако засекли "российские источники", распространявшие дезинформацию, говорится в опубликованном в пятницу докладе Еврокомиссии.

"На данном этапе имеющиеся у нас данные не позволяют выявить нацеленную на выборы в Европарламент кампанию по дезинформации, проводившуюся из-за границы (за пределами ЕС - ИФ). Тем не менее, полученная информация показывает, что имела место стабильная активность российских источников, нацеленная дезинформацию", - отмечается в документе.

В нем говорится, что целью этих действий, как предполагают в ЕС, было "снижение явки и оказание влияния на выбор избирателей".

Выборы в Европарламент проходили в 28 странах ЕС 23-26 мая, избирался 751 европейский депутат.

ЕС Россия Европарламент

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