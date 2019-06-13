Абрамович сделал рекордное пожертвование на борьбу с антисемитизмом

Он передал "Сохнуту" $5 млн

Бизнесмен Роман Абрамович Фото: epa/vostock-photo

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Бизнесмен Роман Абрамович пожертвовал $5 млн еврейскому агентству "Сохнут" на борьбу с антисемитизмом. Это рекордное пожертвование от одного донора в истории организации, отмечает газета Israel Hayom.

Председатель "Сохнута" Иццах Герцог поблагодарил предпринимателя и отметил, что в последнее время во всем мире рекордно возросло количество атак на еврейские общины.

Пожертвованием распорядится международное подразделение организации, пишет Jerusalem Post.

За последние 20 лет Абрамович перечислил агентству более $1,5 млн. В мае 2018 года он получил гражданство Израиля.

Принадлежащий бизнесмену футбольный клуб "Челси" с января 2018 года ведет кампанию по борьбе с антисемитизмом в том числе среди собственных болельщиков и футболистов. За это время игроки клуба и его молодежной академии посетили музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, встречались с евреями, пережившими Холокост и проводили дружеские матчи, чтобы привлечь внимание к проблеме роста антисемитизма в мире.