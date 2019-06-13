Что произошло за день: четверг, 13 июня

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Оманском заливе подверглись нападению два нефтяных танкера. По данным СМИ, по японскому кораблю Kokuka Courageous было выпущено два снаряда, также пострадал норвежский Front Altair. С одного из подбитых танкеров сняли 11 россиян. Инцидент произошел, когда в Иране находился с визитом премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

- Президент России Владимир Путин снял с должностей двоих генерал-майоров полиции в связи с "делом Голунова". Постов лишились начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрий Девяткин и начальника управления внутренних дел по ЗАО ГУ МВД России по Москве Андрей Пучков. Между тем Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о необходимости реформирования министерства.

- Назначен первый штраф за участие в несанкционированной акции 12 июня в Москве. Таганский суд оштрафовал Вячеслава Стеблина на 150 тысяч рублей. Также стало известно, что перед судом предстанет Алексей Гаскаров, ранее осужденный по "болотному делу". Между тем в полицию поступила жалоба на избиение при задержании подростка, которого госпитализировали с травмами.

- Сроки лишения свободы Павла Мамаева и Александра Кокорина оставлены в силе. При этом квалификация действий была уточнена по просьбе гособвинения: в приговор внесены признаки преступления с использованием предмета в качестве оружия.

- Роман Абрамович пожертвовал $5 млн еврейскому агентству "Сохнут" для борьбы с антисемитизмом. Это рекордное пожертвование от одного донора в истории организации.

- В Москве открылся первый совмещенный тоннель для машин и метро. Он был возведен на пересечении с Калужским шоссе и стал частью второго участка магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе - дублер МКАД.