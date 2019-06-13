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Бывшему президенту Судана предъявили обвинения в коррупции

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Судана в четверг предъявила обвинения бывшему президенту страны Омару аль-Баширу, лишенному власти в результате переворота в апреле этого года, сообщают местные СМИ.

По данным СМИ, среди выдвинутых в адрес Омара аль-Башира обвинений - владение иностранными активами, приобретение незаконным путем материальных ценностей, а также незаконное введение режима чрезвычайного положения.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

В начале июня, по меньшей мере, 100 человек стали жертвами разгона протестующих в столице Судана Хартуме.

Однако позднее лидеры гражданских активистов, протестующих в Судане, согласились прекратить кампанию неповиновения, начатую после подавления демонстраций, и возобновить переговоры с военным руководством Судана.

Судан

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