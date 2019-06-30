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Суданские военные сорвали пресс-конференцию оппозиции накануне протестов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Силы безопасности Судана провели рейд в Суданской ассоциации профессионалов и сорвали ее пресс-конференцию накануне массового выступления оппозиции, сообщила в воскресенье BBC News.

По словам главы Ассоциации Ахмеда аль-Раби, представители военизированной организации "Силы быстрой поддержки" приехали к их зданию на трех машинах и запретили проводить пресс-конференцию. Все вынуждены были покинуть здание.

Военные предупредили, что оппозиция будет нести ответственность за любое насилие и жертвы, которые могут произойти во время акций протеста. Руководство Ассоциации осудило действия сил безопасности, назвав их "репрессивными", и напомнило, что в воскресенье пройдет марш миллионов против власти военных.

Это должна быть первая массовая демонстрация с 3 июня, когда военные открыли огонь по протестующим. Тогда погибли более ста человек.

Представители военных совершили государственный переворот в апреле, сместив президента Омара аль-Башира и открыв против него уголовное дело. Сейчас над ним проходит суд.

Военный переворот в Судане

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Cуданская армия объявила о создании временного совета во главе с первым вице-президентом и министром обороны Авадом ибн Ауфом
Судан

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