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ИГ взяло на себя ответственность за бунт в таджикской колонии в мае

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Запрещенная в России террористическая организация ИГ взяла на себя ответственность за организацию 19 мая бунта в колонии города Вахдат (Таджикистан), сообщили местные СМИ Таджикистана.

При этом доказательств своей причастности к бунту террористы не приводят.

Ранее сообщалось, что беспорядки в исправительном учреждении 3/2 ГУИН Минюста Таджикистана в Вахдате начались в ночь на 19 мая. В колонии произошли столкновения между заключенными и надзирателями. Минюст Таджикистана сообщил тогда, что 30 особо опасных осуждённых, в том числе члены ИГ, вооружившись ножами и режущими предметами, взяли в заложники, а затем убили троих сотрудников учреждения, намереваясь совершить побег из тюрьмы.

По данным пресс-службы ГУИН, 24 заключенных были убиты в результате операции по подавлению бунта, еще пять заключенных стали жертвами зачинщиков. В МВД Таджикистана сообщили, что среди убитых при подавлении бунта в колонии были 17 членов ИГ.

В колонии в Вахдате работает специальная следственная группа Генпрокуратуры Таджикистана, в которую также вошли следователи МВД и ГКНБ Таджикистана. По словам источника "Азии-Плюс", дело о бунте в колонии засекречено.

Таджикистан

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