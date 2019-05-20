При подавлении бунта в колонии в Таджикистане погибли 24 заключенных

Фото: /ftproot/textphotos/2019/05/20/tad260.jpg

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - При подавлении бунта в колонии в городе Вахдат под Душанбе погибли 24 заключенных - сторонников запрещенной в России террористической организации ИГ, - сообщает в понедельник Минюст Таджикистана.

Ранее сообщалось, что 19 мая около 30 осужденных, вооружившись ножами и другим холодным оружием, взяли в заложники трех охранников, а затем расправились с ними. Таким образом, общее число погибших составляет 27 человек.

"Члены упомянутой группы вначале зверским способом нанесли ножевые раны трем сотрудникам исправительного учреждения (...), они погибли, затем освободили находящихся в штрафном изоляторе восьмерых других заключённых, также являющихся членами террористической организации "Исламское государство", - сообщает Минюст.

"После этого с целью устрашения заключенных они зверским способом нанесли ножевые ранения пятерым заключенным, (...), лишив их жизни, а затем избили и ранили десятки других заключенных", - говорится в сообщении. Затем участники бунта подожгли медчасть колонии и взяли в заложники нескольких человек.

В настоящее время бунт подавлен, ситуация в колонии сейчас под контролем, заявляет Минюст. 35 человек были задержаны, заложники освобождены, никто из заключенных не сбежал.

Власти Таджикистана возложили ответственность за организацию бунта на ИГ. Одним из непосредственных зачинщиков назван Бехруз Гулмурод - сын бывшего полковника МВД Таджикистана Гулмурода Халима, воевавшего в Сирии на стороне террористов.

Бунт в Худжандской колонии

Это уже второй случай бунта в колониях Таджикистана за последнее время. В ноября 2018 года беспорядки произошли в колонии строгого режима в городе Худжанд на севере страны. Тогда, по официальной информации, погиб 21 заключенный. Были убиты двое сотрудников колонии, пять охранников получили тяжелые ранения. В организации бунта также считают причастной террористическую организацию ИГ.

После подавления бунта несколько сотрудников колонии были арестованы за халатность, руководитель Главного управления исполнения уголовных наказаний минюста страны был снят с должности, уволены семь прокуроров.