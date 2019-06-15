"Нафтогаз" снизил цены на газ для украинцев на 7,3%

Фото: ТАСС, Петр Сивков

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "Нафтогаз Украины" снизил цену природного газа для населения и других потребителей на 7,3 процента до 5553,89 гривен за тысячу кубических метров без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что это обусловлено снижением цен на газ на европейском рынке.

В то же время в "Нафтогазе" подчеркнули, что конечная стоимость газа будет различаться в разных областях. Так, например, в Кировоградской области Украины стоимость газа в июне составит 7755,87 гривен.

"Было бы просто несправедливо оставлять регулируемую цену на том же уровне, когда рыночная цена падает. Поэтому мы предложили несколько вариантов как это можно сделать корректно - один из вариантов, принятых правительством, начнет действовать в июне", - цитирует пресс-служба главу компании Андрея Коболева.

В "Нафтогазе" выразили надежду, что правительство в ближайшее время отменит регулирование цен.