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Что случилось этой ночью: суббота, 15 июня

Представители Демпартии Молдавии покинули страну, жители села под Пензой перекрыли трассу, "Нафтогаз" снизил цены на газ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Представители Демпартии Молдавии покинули страну. Вечером в пятницу из Кишинева вылетели три частных самолета - в Москву, Одессу и Лондон. На одном из самолетов улетел олигарх Влад Плахотнюк - лидер Демократической партии, который до последнего момента сопротивлялся мирной передаче власти новому правительству.

- Жители пензенского села Чемодановка перекрыли трассу после массовой драки с цыганами. Более 170 человек доставлены в полицию, трое из них задержаны.

- Гонконг приостановит рассмотрение поправок к закону об экстрадиции. Решение было принято по итогам совещания центральных властей Китая, о нем будет объявлено в субботу в полдень.

- CNN сообщил о попытке Ирана сбить дрон США перед инцидентом с танкерами. Ракета не достигла цели и упала в воду. Беспилотник не зафиксировал нападение, в котором обвиняют иранских военных.

- "Нафтогаз" снизил цены на газ для украинцев на 7,3%. Тысяча кубических метров без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика будет стоить 5553,89 гривен (около 13,5 тысяч рублей).

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