The New York Times узнала о кибероперациях США против российских энергосетей

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - США стали активнее пытаться внедрить вредоносные программы в российские компьютерные сети, связанные с электрообеспечением страны, сообщает в субботу газета The New York Times со ссылкой на неназванных нынешних и бывших представителей администрации США.

По данным газеты, за последние три месяца эти лица дали несколько интервью, в которых рассказали о подобных акциях США в отношении российских энергосетей.

"По меньшей мере, с 2012 года, как говорят нынешние и бывшие сотрудники (администрации), США предпринимали разведывательные действия в отношении управляющих систем российских энергетических сетей", - пишет газета.

"Но теперь американская стратегия сдвинулась больше в сторону наступления, говорят официальные лица, с размещением потенциально вредоносных хакерских программ в российских системах, на такой глубине и с такой агрессивностью, невиданных ранее. Цель этого - и предупреждение (в адрес России), и готовность к проведению киберударов, если между Вашингтоном и Москвой произойдет серьезный конфликт", - продолжает издание.

При этом, отмечает газета, сторонники жесткого подхода в отношении РФ заявляли, что такие действия "давно было пора предпринять". Сторонники такой линии ссылались на годы предупреждений от министерства национальной безопасности и ФБР, что РФ якобы внедрила вредоносный код в американские сети и могла бы осуществлять акции саботажа против электростанций, нефте- и газопроводов, водоснабжения США в случае возможного будущего конфликта с Вашингтоном.

По данным The New York Times, предыдущий президент США Барак Обама колебался относительно того, нужно ли отвечать на "агрессию" России в киберпространстве. Это частью было вызвано мнением Обамы, что инфраструктура США более уязвима, чем российская, частью опасениями Пентагона, что в случае ответа американские военные раскроют лучшие возможности своего кибероружия.

В то же время, пишет газета, "Обама отдавал секретные приказы провести в отношении российских энергосетей некоторые действия, которые направят сигнал" российской стороне. Однако, уточняет издание, неясно, о каких именно действиях идет речь, и достигли ли они своей цели.

Работники Пентагона и разведки также рассказали The New York Times о своих колебаниях в отношении того, стоит ли посвящать нынешнего президента США Дональда Трампа в детали этих киберопераций против России. По их словам, они опасались реакции президента, который мог бы отменить приказ на проведение таких операций или обсуждать их с официальными лицами иностранных государств.

В свою очередь в Совете национальной безопасности США отказались комментировать информацию об этих кибероперациях.

В Совете не высказали обеспокоенности относительно того, что сообщит насчет этих операций The New York Times. Таким образом, заключает газета, по-видимому, некоторые из киберопераций были намеренно осуществлены так, чтобы о них узнала российская сторона.

"Но все эти (действия - ИФ) также несут в себе значительный риск перерастания в ежедневную "холодную войну" в киберпостранстве между Вашингтоном и Москвой", - подчеркивает The New York Times.

Газета также напоминает, что ранее Белый дом и Конгресс независимо друг от друга расширили полномочия Кибернетического командования США, основными задачами которого являются проведение киберопераций, управление и защита военных компьютерных сетей США.