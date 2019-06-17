The New York Times ответила Трампу на обвинение в госизмене
Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Газета The New York Times заявила президенту США Дональду Трампу, что обвинять СМИ в государственной измене опасно.
"Обвинять прессу в измене - это опасно", - говорится в опубликованном в твиттерезаявлении издания. В нем отмечается, что перед публикацией с материалом, вызвавшим негодование президента, была ознакомлена его администрация.
Accusing the press of treason is dangerous.— NYTimes Communications (@NYTimesPR) 16 июня 2019 г.
We described the article to the government before publication. As our story notes, President Trump"s own national security officials said there were no concerns. https://t.co/MU020hxwdc pic.twitter.com/4CIfcqKoEl
Ранее Трамп в своем твиттере сообщил, что утверждение газеты The New York Times об активизации кибератак США против России не соответствует действительности. "Это виртуальный акт предательства некогда великой газеты, отчаянно нуждающейся в истории, в любой истории, даже если она плоха для нашей страны", - написал Трамп.
Комментируя публикацию, Трамп также заявил, что изложенная в ней информация "является неправдой". "Они (прим. - СМИ) сделают, или скажут, что угодно, даже без малейшей мысли о последствиях. Это настоящие трусы и, без сомнения, враги народа", - добавил Трамп.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных нынешних и бывших представителей администрации США, сообщила об активизации попыток США по внедрению вредоносных программ в российские компьютерные сети, связанные с энергообеспечением страны.