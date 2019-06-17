The New York Times ответила Трампу на обвинение в госизмене

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Газета The New York Times заявила президенту США Дональду Трампу, что обвинять СМИ в государственной измене опасно.

"Обвинять прессу в измене - это опасно", - говорится в опубликованном в твиттерезаявлении издания. В нем отмечается, что перед публикацией с материалом, вызвавшим негодование президента, была ознакомлена его администрация.

Accusing the press of treason is dangerous.

We described the article to the government before publication. As our story notes, President Trump"s own national security officials said there were no concerns. https://t.co/MU020hxwdc pic.twitter.com/4CIfcqKoEl — NYTimes Communications (@NYTimesPR) 16 июня 2019 г.

Ранее Трамп в своем твиттере сообщил, что утверждение газеты The New York Times об активизации кибератак США против России не соответствует действительности. "Это виртуальный акт предательства некогда великой газеты, отчаянно нуждающейся в истории, в любой истории, даже если она плоха для нашей страны", - написал Трамп.

Комментируя публикацию, Трамп также заявил, что изложенная в ней информация "является неправдой". "Они (прим. - СМИ) сделают, или скажут, что угодно, даже без малейшей мысли о последствиях. Это настоящие трусы и, без сомнения, враги народа", - добавил Трамп.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных нынешних и бывших представителей администрации США, сообщила об активизации попыток США по внедрению вредоносных программ в российские компьютерные сети, связанные с энергообеспечением страны.