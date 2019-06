The New York Times ответила Трампу на обвинение в госизмене

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Газета The New York Times заявила президенту США Дональду Трампу, что обвинять СМИ в государственной измене опасно.

"Обвинять прессу в измене - это опасно", - говорится в опубликованном в твиттерезаявлении издания. В нем отмечается, что перед публикацией с материалом, вызвавшим негодование президента, была ознакомлена его администрация.

Accusing the press of treason is dangerous.

We described the article to the government before publication. As our story notes, President Trump"s own national security officials said there were no concerns. https://t.co/MU020hxwdc pic.twitter.com/4CIfcqKoEl