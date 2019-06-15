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В соборе Парижской Богоматери прошла первая служба со времени пожара

В соборе Парижской Богоматери прошла первая служба со времени пожара
Первая после пожара служба в соборе Парижской Богоматери
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В соборе Парижской Богоматери в субботу, спустя ровно два месяца после разрушительного пожара, впервые провели церковную службу, сообщают французские СМИ.

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Службу провел архиепископ Парижа монсеньор Мишель Опети, на котором в целях безопасности была каска. На службе присутствовали около 30 человек, половина из них - священнослужители, а другая - реставраторы, волонтеры и просто верующие. Церемония началась в 18:00 по местному времени (19:00 по московскому времени).

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Он начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. Такие сроки вызвали недоумение у многих французских архитекторов, уверенных, что в реальности подобные работы займут гораздо больше времени. Над восстановлением Нотр-Дам трудятся до 150 рабочих, которые разбирают обломки и укрепляют структуру этого архитектурного памятника.

Ранее бизнесмены и обычные французские граждане обещали собрать на восстановление собора 850 млн евро. Однако пока что поступило лишь около 10% от этой суммы.

Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

До этого реставрация готического собора проводилась в XIX веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в годы Великой французской революции, возведен новый шпиль.

Нотр-Дам после пожара

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Париж

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