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Пожар на складах площадью 1,5 тыс. кв. метров потушили в Приморье

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Крупный пожар складского помещения ликвидирован в городе Артем Приморского края, сообщает в воскресенье главное управление МЧС России по краю.

"Площадь пожара составила 1 тыс. 500 квадратных метров. Пострадавших нет. В настоящий момент ведется проливка и осмотр места происшествия", - говорится в сообщении.

Пожар на Приморском кольце в Артеме вспыхнул рано утром в воскресенье. Горело имущество на втором этаже строения.

По данным МЧС, пожарные были на месте спустя две минуты после вызова, а менее чем через три часа ликвидировали открытое горение.

"При тушении было задействовано 33 человека личного состава и 12 единиц техники", - отмечают в спасательном ведомстве.

Россия Приморье

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