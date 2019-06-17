В Boeing извинились перед семьями жертв крушений самолетов 737 MАX
В двух авиакатастрофах погибли 346 человек
Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Вице-президент по маркетингу Boeing Commercial Airplanes Рэнди Тинсет принес извинения семьям людей, погибших при крушении самолетов Boeing 737 MАX авиакомпаний Lion Air и Ethiopian Airlines, передает Associated Press.
"Мы очень сожалеем о гибели людей", - сказал Тинсет во время общения с журналистами на Парижском авиашоу в Ле-Бурже. Другие руководители Boeing также принесли соболезнования семьям погибших и подчеркнули, что компания усиленно работает над обеспечеием безопасности полетов.
Кроме того, Тинсет извинился перед авиакомпаниями - эксплуатантами Boeing 737 MАX из-за приостановки полетов этих самолетов. Вице-президент Boeing подчеркнул, что компания усердно пытается выяснить причины аварий, однако сроки возобновления эксплуатации самолетов 737 MАX он не назвал.
Полеты Boeing 737 MАX приостановили во всем мире после двух авиакатастроф. В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек. В Boeing катастрофы объяснили проблемами с программным обеспечением системы МCAS, которая регулирует слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете. Компания в середине мая заявила, что полностью обновила ПО.