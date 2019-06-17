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Трамп выгнал главу своей администрации из Овального кабинета за кашель

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во время интервью телеканалу ABC News приказал и. о. главы своей администрации Мику Малвейни выйти за дверь, когда тот закашлялся.

Рассказывая о своих финансовых отчетах в Овальном кабинете, Трамп прервал ответ на вопрос, услышав кашель Малвейни. "Давайте заново, он закашлял посреди моего ответа!" - попросил он корреспондента ABC News Джорджа Стефанопулоса.

Журналист напомнил, что Малвейни - глава администрации президента США, после чего Трамп попросил своего подчиненного покинуть Овальный кабинет. "Если вы собираетесь кашлять, пожалуйста, покиньте комнату. Вы просто не можете кашлять!" - возмутился он.

Как пишет The Washington Post, Трамп сам признавался, что он гермофоб (человек, панически боящийся микробов, ИФ). В частности, он называл рукопожатие "варварской" практикой, опасаясь заразиться гриппом или "чем-то подобным".

Дональд Трамп Мик Малвейни США

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