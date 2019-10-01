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Каждый шестой россиянин уже сделал прививку от гриппа

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Около 25,3 млн жителей России, то есть 17,5% населения, уже сделали прививку против гриппа, сообщает во вторник Роспотребнадзор.

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За средства государства вакцинацию к 27 сентября прошли 7,5 млн детей (38,9% от запланированного количества) и 16,9 млн взрослых (47,4%), в том числе более 83 тысяч беременных. За небюждетные средства прививки сделали 827 тыс. россиян, в том числе 512 тыс. - за счет работодателей.

Роспотребнадзор напоминает, что прививка - это наиболее эффективный способ профилактики гриппа.

Как говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс", в целом по России уровень заболеваемости ОРВИ сейчас низкий, в основном распространены респираторные вирусы негриппозной этиологии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что в Европе уровень заболеваемости ОРВИ тоже низок.

Роспотребнадзор

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