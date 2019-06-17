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Участницам Pussy Riot запретили въезд в Белоруссию

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Участницам российской группы Pussy Riot запретили въезд в Белоруссию. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

"Действительно, они (участницы группы - ИФ) проходили оформление в Национальном аэропорту Минск. В ходе прохождения пограничного контроля на выезд из Республики Беларусь, выяснилось что им запрещен въезд на территорию нашей страны", - сказал Бычковский.

Официальный представитель отметил, что в соответствии с белорусским законодательством, в частности со статьей 30 Закона о "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь", регламентирующей порядок запрета на въезд в республику, они были оформлены в соответствующем порядке. "Проставили им соответствующие отметки в документы", - добавил он.

По словам Бычковского, участницы группы после этого улетели в Украину, в Киев.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что двум участницам Pussy Riot Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной запретили въезд в Белоруссию на год.

Белоруссия Pussy Riot

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