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С Pussy Riot сняли внезапно обнаружившийся запрет на въезд в Белоруссию

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Участницам российской группы Pussy Riot разрешили въезд и пребывание в Белоруссии, сообщили в Министерстве внутренних дел республики.

"С сегодняшнего дня по решению МВД снят запрет на въезд в Белоруссию Ольги Курачаевой и Вероники Никульшиной", - говорится в сообщении ведомства.

17 июня официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил "Интерфаксу", что участницам группы был запрещен въезд в страну.

"Они (участницы группы - ИФ) проходили оформление в национальном аэропорту Минск. В ходе прохождения пограничного контроля на выезд из республики Белоруссии, выяснилось, что им запрещен въезд на территорию нашей страны", - сказал Бычковский.

Официальный представитель отметил, что девушкам "проставили соответствующие отметки в документы", после чего они улетели на Украину.

После этого глава администрации президента Белоруссии по поручению Александра Лукашенко связалась по телефону с одной из участниц Pussy Riot и сообщила ей, что ни вопросов, ни претензий к девушкам у Белоруссии нет.

Pussy Riot Белоруссия

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