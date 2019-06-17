Семья Фриды Кало опровергла существование записи ее голоса

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Внучатая племянница мексиканской художницы Фриды Кало опровергла существование записи ее голоса, сообщает в понедельник газета Milenio.

"Насколько известно семье Кало, записей голоса Фриды нет", - передает издание слова родственницы художницы Мару Ромеро Кало.

Ранее стало известно, что в Национальной библиотеке звукозаписи Мексики нашли предположительно единственную запись голоса Фриды Кало. Речь идет о пробном выпуске радиопередачи El Bachiller, который вышел в эфир в 1955 году, после смерти художницы.

На записи она читает эссе "Портрет Диего" о своем муже, художнике Диего Ривере. Эссе включили в каталог выставки 1949 года, посвященной 50-летию деятельности Риверы. Считается, что запись была сделана в 1953 или 1954 году.