В Мексике нашли, возможно, единственную в мире запись голоса Фриды Кало

Она читает эссе о своем муже, художнике Диего Ривере

Автопортрет Фриды Кало в музее Лондона Фото: Reuters

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Национальной библиотеке звукозаписи Мексики нашли предположительно единственную запись голоса Фриды Кало. Речь идет о пробном выпуске радиопередачи El Bachiller, который вышел в эфир в 1955 году, после смерти художницы, пишет Guardian.

На записи она читает эссе "Портрет Диего" о своем муже, художнике Диего Ривере. Эссе включили в каталог выставки 1949 года, посвященной 50-летию деятельности Риверы. Считается, что запись была сделана в 1953 или 1954 году.

"Он - огромный, гигантский ребенок с дружелюбным лицом и грустным взглядом, - говорится в эссе. - Его темные, большие и очень умные глаза редко останавливаются. Из-за припухших и выпуклых век, как у жабы, кажется, будто они почти выпадают из орбит. Это позволяет ему расширить поле зрения, как если бы эти глаза были созданы специально для художника, который изображает толпы и крупные формы".

Директор библиотеки Павел Гранадос объявил о находке на пресс-конференции. Он отметил, что до сих пор не было известно ни об одной записи голоса Кало, который фотограф Жизель Фройнд описывала как "мелодичный и теплый". По его словам, запрос на голос Кало посетители библиотеки делали чаще прочих.

Министр культуры Мексики Алехандра Фраусто выразила уверенность, что на записи звучит именно голос Кало. Несмотря на ее утверждение, экспертиза ленты продолжается.

Всего в архиве записи 1 300 выпусков El Bachiller, их еще предстоит оцифровать и каталогизировать.